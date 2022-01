El año pasado no hubo gripe. Ni bronquiolitis. ni adenovirus o parainfluenza. Sólo hubo covid, y este va camino de ser el segundo año consecutivo igual. En el inicio de curso, en octubre, sí que hubo brotes de bronquiolitis, ya que ómicron aún no contagiaba masivamente. Pero el resto de patógenos, que comienzan a tener incidencias de epidemia en invierno, no han tenido oportunidad de colonizarnos: ómicron no les deja.