La seguridad y eficacia de la vacuna contra la covid en pacientes con cáncer, VIH o trasplantados

Ahora a punto de vacunarse surgen preguntas. "Me tengo que vacunar dentro de poco y estoy deseando, sé que el riesgo cero no existe aunque siempre es mejor vacunarme que pasar la covid, ya que soy paciente de riesgo. Debido a mi enfermedad, me hicieron un trasplante de médula y me extirparon el bazo, mi sistema inmunológico no es tan potente como el de una persona de mi edad. Me van a vacunar con Pfizer o Moderna, las vacunas de ARN mensajero, que son las recomendadas para los pacientes con cáncer de la sangre, lo que no sabemos es si mi organismo generará anticuerpos o no. Para eso habrá que esperar".