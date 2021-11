Seis pacientes a la misma hora y 54 en una tarde, la agenda imposible de un médico de atención primaria

Un día el cuerpo de Natalia dijo: hasta aquí. La obligó a bajarse de ese tren descarrilado que era su trabajo. Y entonces, tras el parón obligado, descubrió la tremenda ansiedad que le generaba reincorporarse a su puesto. Natalia (nombre ficticio) es médico en un centro de salud de la Comunidad de Madrid . Lleva 27 años ejerciendo una profesión de la que habla con pasión, mencionando a cada poco a sus pacientes, a los que reconoce querer. Pero atender a más de cincuenta muchos días , no poder hacerles el seguimiento que sabe que muchos merecen y la sobrecarga hicieron mella en su vocación.

La agenda de pacientes que ilustra este artículo es la suya de un día sin pico de gripe ni de covid. Es decir, la que podría tener cualquier día. Seis pacientes citados a las tres de la tarde, otros seis en la siguiente media hora, y hasta 54 en total. Los últimos, citados fuera de su horario laboral, que es hasta las 21h. "Un día que salía a las diez de la noche pensaba que qué bien, que qué pronto había salido", reconoce. En la vorágine no se percataba de sus condiciones laborales "pero al parar empecé a pensar que cómo había podido aguantar tantos años así".

Nos han deformado en una especialidad de teleoperador. A mí ya no me gusta mi trabajo", denuncia una médico de familia en Madrid

En realidad esos pacientes se reasignan a otros profesionales, saturando aún más su agenda. Un círculo vicioso que, según Natalia, ha destrozado a muchos. "Yo nunca había tenido bajas. Ha sido bestial. Con lo que cuesta sacarte la carrera de Medicina, sacar tu plaza en propiedad, con la ilusión con la que haces de médico de familia... Pues a mí ya no me gusta mi trabajo ", lamenta la facultativo.

"Yo les pongo cara a mis pacientes, ellos me tienen cariño... Se me saltan las lágrimas del calor que me dan. Nos han deformado en una especialidad de teleoperador", protesta. La Comunidad de Madrid, en su nuevo Proyecto de Presupuestos para 2022, marca el objetivo de que los médicos de familia vean una media de 28,90 pacientes al día y 17,5 para la Pediatría. Natalia dice que lleva años sin ver esa agenda, y que lo normal es que superen los 50 diarios.