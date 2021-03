La batalla de la Semana Santa deja a Madrid aislada frente al resto de comunidades, incluidas las del PP

Madrid, en contra

"No estamos de acuerdo ni en el cierre perimetral, ni en bajar de 23 a 22 el toque de queda ni en reducir las terrazas de 6 a 4 personas por mesa, es un retroceso para las medidas actuales que tiene Madrid ", aseguran fuentes del Ejecutivo autonómico a NIUS.

En la actualidad, la comunidad no está cerrada perimetralmente, el toque de queda es a las 23:00, una hora más tarde, y las mesas de las terrazas pueden juntar hasta seis personas.

Tras anunciarse el acuerdo de la Comisión de Salud Pública, la presidenta madrileña ha expresado su rechazo en redes sociales. "No puede ser que el mismo Gobierno que convocó elecciones en Cataluña con peores datos, ahora cierre así España estando mucho mejor", ha escrito en Twitter.

No puede ser que el mismo Gobierno que convocó elecciones en Cataluña con peores datos, ahora cierre así España estando mucho mejor. https://t.co/BnkK7SgSU1

¿Vuelve la batalla de octubre?

Entonces, se propusieron acciones coordinadas de Salud Pública para hacer frente a la segunda ola de la pandemia. Medidas para cerrar las ciudades de más de 100.000 habitantes con altas tasas de incidencia acumulada que fueron rechazadas no solo por Madrid, también por Galicia, Murcia, Andalucía y Ceuta, todas ellas del PP; y por Cataluña.

El debate jurídico sobre el "obligado cumplimiento"

El estado de alarma vigente desde el 25 de octubre , aborda las entradas y salidas de cada comunidad, pero deja la decisión en manos de las comunidades autónomas. Las prohibiciones de entrada o salida "serán eficaces cuando la autoridad competente delegada respectiva lo determine, previa comunicación a Sanidad...", reza el texto. Un texto que también recoge la posibilidad de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adopte acuerdos, aunque no especifica si estos deben adoptarse por unanimidad para que sean vinculantes.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno , explica que "el Consejo Interterritorial no puede, por sí, imponer algo a una comunidad autónoma". Sin embargo añade que el órgano, dirigido por la ministra de Sanidad, "puede ejercer su competencia exclusiva de coordinación sanitaria" por el que puede imponer una medida de protección para todas las comunidades, si hay una mayoría que lo refrenda. Presno esgrime este argumento en razón del artículo 149 de la Constitución, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva para la "coordinación general de la sanidad".

Por su parte, Víctor Vázquez Alonso , profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, sí cree que es de "obligado cumplimiento". Porque la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público especifica que los acuerdos que se adopten en "la Conferencia Sectorial", tendrán que ser cumplidas por todas las Administraciones que la integran "con independencia del sentido de su voto". Es decir, que es suficiente con la mayoría. Además, añade que en esto, da igual que estemos en estado de alarma o no. "Es indiferente", responde a NIUS.

Consensuado y sin votos en contra

Su compañero de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo , apunta un "pero". La aparente contradicción entre dos leyes que vienen al caso, una exige mayoría, la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, que es de 2015, frente a otra de 2003 que exige "consenso", es decir, unanimidad o que al menos no haya votos en contra. Aunque Vázquez Alonso considera que pesa más la ley que sólo exige mayoría, porque es posterior y deroga las normas anteriores, aunque sean leyes especiales como la de 2003.

Canarias también descarta el cierre perimetral

La enésima batalla política de Madrid con el Gobierno a cuenta de las restricciones para atajar la pandemia puede, incluso, no llegar a producirse porque si el resto de comunidades autónomas permanecen cerradas, dará igual que la capital mantenga sus fronteras abiertas.

Todo ello se decidirá en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la próxima semana. Un encuentro en el que no se descartan sorpresas. Canarias, por ejemplo, anunció el jueves que descarta el cierre perimetral del archipiélago durante la Semana Santa. "Con los datos actuales, no es previsible que se acuerde el cierre, aunque eso no quita que sí se puedan adoptar restricciones adicionales a las que están en vigor", dijo el portavoz del Gobierno socialista, Julio Pérez.