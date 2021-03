Los españoles no pueden hacer turismo nacional pero sí podrán viajar al extranjero en Semana Santa

Es la paradoja de la Semana Santa: se puede viajar al extranjero pero no por dentro de España. Sí, han leído bien. No solamente los extranjeros pueden venir a España sino que los españoles podemos ir al extranjero. Las fronteras no están cerradas y las prohibiciones que se establecieron en el Consejo Interterritorial del 10 de marzo no incluyen los desplazamientos fuera del país. Aunque la ministra de Turismo, Reyes Maroto, dijo que los españoles "no podemos salir de nuestra comunidad autónoma", lo cierto es que la norma no lo contempla así.