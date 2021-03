Otra Semana Santa sin operación salida: Sanidad y la mayoría de las comunidades se inclinan por mantener los cierres perimetrales

Medidas "sensatas" que no pongan en peligro la economía

La región madrileña como "motor económico del país" no puede pararse por lo que, según Ayuso, la Consejería de Sanidad informará en los próximos días de las medidas para conjugar la salud y la vida con la economía. Adelantar las decisiones ahora es "un poco precipitado" y podría "levantar suspicacias" en otras autonomías. Porque "como no hay liderazgo a nivel nacional para ver qué hacemos como país, cada comunidad autónoma está haciendo lo que buenamente puede con la información con la que cuenta y con las herramientas que ha adquirido", ha criticado la dirigente popular.

"La reapertura de las fronteras autonómicas no se debe ni plantear si no se dan las condiciones", insistió el lunes el director del CCAES, Fernando Simón. Algo similar sucedió con la Navidad. "No sé si la salvamos o no, pero en enero hemos visto el impacto que tuvo". Los técnicos de Sanidad no se inclinan en "salvar fiestas, o Semana Santa o manifestaciones", sino en "controlar la transmisión al máximo", subrayó el epidemiólogo.