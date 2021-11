La sexta ola en España: "Podríamos estar en Navidades como está ahora el centro de Europa"

España ha superado ya el centenar de casos por cada 100.000 habitantes a 14 días tras semanas instalada en la cuarentena de contagios de covid . Fue el pasado 13 de octubre cuando la incidencia acumulada (IA) comenzó a subir lentamente. Parecía que esta vez no le iba a tocar, que resistiría al zarpazo del virus que está arrasando en países vecinos. Pero no, España ha sucumbido y se convierte en el último país de Europa en sumarse a la nueva ola de coronavirus.

"Esta nueva ola puede durar varias semanas e incluso meses, todo depende de nuestra conducta, de las medidas de protección que tomemos y de las restricciones que mantengamos", asegura el epidemiólogo y ex directivo de la OMS, Daniel López Acuña. "La clave está en que frenemos los contagios evitando que se extienda la transmisión comunitaria. Si no lo hacemos ya, de manera contundente, tendremos una situación parecida a la de los países del centro de Europa (Austria, Alemania, Bélgica, Países Bajos) alrededor de las Navidades", asegura.

El especialista en salud pública y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Pedro Gullón, señala que es difícil calcular cuánto puede subir y durar esta sexta ola. "Que el crecimiento del número de contagios no esté siendo tan exponencial y que estemos retrasados respecto a otros países de Europa nos da un aire de esperanza de que el crecimiento no llegue a ser muy alto", asegura el epidemiólogo.

En el punto más alto de la quinta ola, a finales de julio, con 30.000 casos diarios de contagios, el porcentaje de población vacunada era del 50%. En aquella ocasión, el virus se disparó entre los jóvenes no inmunizados en ese momento y a partir de ellos al resto de la población. En la actualidad, la mayor incidencia se observa en los menores de 12 años, único grupo población que no ha recibido todavía la vacuna. Su IA a 14 días se sitúa en más de 140 casos por cada 100.000 habitantes.

Algunos expertos sostienen que para frenar esta última ola no bastará, sin embargo, con la vacunación ni con el pasaporte covid. "Hay que sostener sin flaquear todas las medidas de protección y no bajar la guardia en las medidas de salud pública, como diagnóstico precoz, realización de pruebas, rastreo exhaustivo de contactos, aislamiento de positivos y contención de brotes", explica el ex directivo de la OMS. "Además, hay que estar abiertos a volver a pantallas anteriores de restricciones si la incidencia sigue subiendo", prosigue.