Siete millones de vacunas en España se enfrentan a la fecha de caducidad en las neveras de las comunidades

De este modo, " la brecha de la vacunación entre los países ricos y los países de bajos ingresos no solo es enorme, sino que crece cada día ", asegura la responsable de MSF. Con los 5.640 millones de vacunas que ya se han administrado en todo el mundo, se ha vacunado al 40% de la población. Un reparto perfectamente desigual, tal y como recoge el mapa elaborado por Our World in Data de la Universidad de Oxford.

Porque donar dosis y que estos excedentes sean aprovechados no es tan fácil como parece, indican los expertos. Hay que planificar la entrega y que los sanitarios de los países receptores organicen su inoculación. Para eso se necesita tiempo, medios y condiciones de frío no siempre disponibles.

"Occidente tiene más vacunas de las que necesita y no hay excusa para no compartirlas", denuncia también el ex primer ministro británico Gordon Brown en The Guardian, sobre todo cuando hay millones de dosis que corren el riesgo de acabar caducadas en la basura.