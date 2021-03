Simón advierte del ascenso de contagios en 12 comunidades: "Estamos en una situación de inflexión"

Si mantenemos la disciplia y control cree que más que "cuarta ola" se hablará de "ondulación"

Considera que el problema no son la llegada de turistas sino las restricciones que se les pongan

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido de que hasta 12 comunidades autónomas se encuentran ya en ascenso claro de contagios de COVID-19, mientras cuatro aún están en descenso y el resto están en un período de estabilidad.

"Estamos en una situación de inflexión, podemos mantenerla como revertirla, está en manos de todos. Si conseguimos mantener este valle durante unas semanas más, con el nivel de vacunación que vamos a tener, podríamos llegar a tener una onda epidémica mucho más leve que las anteriores", ha apuntado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

Simón ha alertado de que la evolución de la pandemia es "ascendente", aunque ha puntualizado que este ascenso es "muy lento" y "no homogéneo en todas las comunidades autónomas". "No son grandes incrementos, no está evolucionando de una forma tan rápida como en otras olas, pero a nivel nacional estamos en una fase de ascenso. Lo más probable es que este incremento se mantenga en los próximos días", ha insistido.

Objetivo evitar el impacto de otras fiestas en la Semana Santa

Con la llegada de la Semana Santa, ha pedido tanto a las comunidades autónomas como a los ciudadanos que extremen las medidas. "Viene la Semana Santa y el objetivo sería que el impacto no tuviera el mismo que en festividades previas. Espero que seamos conscientes de que hemos pasado tres olas y no sería deseable volver a tener una onda epidémica nueva, aunque sea menos importante que las anteriores", ha reivindicado.

Así, Simón espera hablar dentro de dos semanas, cuando se evidencie el efecto de la Semana Santa en los contagios, de que no estamos en una cuarta ola sino en un pequeño incremento. "Si tenemos un ascenso claro y estable sería probablemente una cuarta ola. Si entre todos somos capaces de mantener la disciplina y las medidas de control durante Semana Santa quizá no tenga sentido hablar de cuarta ola sino de ondulación en un período corto. Eso es lo que me gustaría decir dentro de dos semanas", ha remachado.

Por otra parte, el epidemiólogo ha insistido en la importancia de aumentar el ritmo de vacunación para poder ir relajando las medidas progresivamente, citando el ejemplo de las residencias, donde ya están vacunados la gran mayoría de los trabajadores e internos y se están flexibilizando las restricciones.

"A medida que vayamos inmunizando a las personas se valoran reducir las medidas de control de los grupos. No ahora, dentro de un mes o mes y medio. A medida que se vayan relajando esas medidas no significa que podamos reducir las medidas de protección personal hasta, en principio, el verano", ha esgrimido.

Los turistas no preocupan si hay restricciones

En cuanto a la llegada de turistas, Simón, ha señalado que le preocupa "hasta cierto punto" la llegada masiva de extranjeros a varias ciudades españolas a pesar del incremento de contagios de COVID-19, pero ha insistido en que la clave es implementar las restricciones tanto a los ciudadanos españoles como a los turistas.

"Me preocupa hasta cierto punto, que se hagan pruebas antes del viaje reduce mucho los riesgos pero no los elimina. Además, hay formas de entrar a nuestro país en los que no es posible hacer ese control, como en la entrada por carretera. Francia no está para nada mejor que nosotros. Creo que puede haber un cierto riesgo, es pequeño pero existe", ha argumentado en rueda de prensa este lunes.

Test negativos para entrar a España

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado una orden por la que establece la exigencia de una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo y realizada en las 72 horas previas a la llegada de España para los pasajeros procedentes de Francia también por vía terrestre y no solo por avión.

Simón ha mostrado "cierta preocupación", pero ha instado a "no exagerar porque el riesgo no depende de que entren o no, sino de las restricciones en nuestro país y que estén sujetos a las mismas medidas que cualquier español".

"Los riesgos no deberían ser muy diferentes. Si no se cumplen esas medidas, el riesgo podría existir. Algunas imágenes de estos últimos días preocupan. Cualquier persona sensata sentiría cierta preocupación pero el problema es implementar las medidas", ha insistido tras ser preguntado acerca de los turistas, entre ellos franceses, que están acudiendo a Madrid por las medidas menos restrictivas que hay en España.

