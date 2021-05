Simón, sobre los botellones: "Teníamos una oportunidad de no tener una cuarta ola, ahora no sé"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón , desconoce qué pasará con los contagios en las próximas jornadas. "Hasta hace dos días hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola, ahora no lo sé ", ha aseverado.

En esta línea ha asegurado que "hay gente que no pertenece al grupo de los sensatos" , en referencia a quienes protagonizaron las fiestas ilegales. "Estoy decepcionado" , ha reconocido para incidir en que quizás no ha sabido trasmitir el mensaje a: población, medios de comunicación y políticos.

"A los sanitarios no sabría qué decirles. No estoy nada contento. Resulta imposible pensar cómo pueden estar los profesionales que están en una UCI saturada, que están viendo fallecer a personas todavía en sus manos . Lo más que puedo hacer es mandarles mi ánimo y demostrarles mi apoyo", ha añadido.

Sobre las consecuencias que puedan tener dichas reuniones sociales, Simón espera que "el impacto sea puntual y no muy grande". No obstante ha advertido que es difícil hacer una previsión, porque la situación ha cambiado. "No sé ni yo ni nadie en España cuántas personas van a ingresar en UCI", ha finalizado.