Simón justifica la gestión de la pandemia: "Todo el mundo que supiera de datos se creía epidemiólogo"

Simón reconoce que le hubiera gustado haber compartido su responsabilidad con más personas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este jueves que habría preferido compartir la responsabilidad que ha tenido durante la pandemia y no haber tenido tanta exposición. "He tenido una responsabilidad importante pero habría preferido que hubiera más personas para hacerlo. A veces no pudieron por el tiempo. A veces, por los riesgos". Y ha criticado: "Durante la pandemia, cualquiera que sabía de datos se creía epidemiólogo".

Durante su participación en la mesa redonda 'Evaluación y gestión de la pandemia de COVID-19. Lo que se esperaba y lo que pasó', organizada por la Sociedad Española de Epidemiología, Simón ha justificando la gestión de la pandemia por parte del Gobierno. "Estábamos condenados a matar moscas a cañonazos. Teníamos dudas de quién transmitía y quien no, no había otra alternativa. El resultado fue el estado de alarma. Tomamos una medida drástica para que nuestro sistema sanitario no se colapsase. Si hubiéramos tenido la información que tuvimos después, podríamos haber tomado medidas más dirigidas", ha dicho.

España, "desacompasada"

Simón ha defendido que los datos epidemiológicos de España durante la pandemia no han sido perores que en el resto de Europa. "España ha ido siempre "desacompasada" del resto de Europa, pero al final hemos tenido una incidencia global muy similar a la de los países europeos grandes, salvo Alemania", ha señalado.

En este sentido, ha justificado que comparar la pandemia en España con otros países "es casi imposible". "En la primera ola detectábamos uno de cada 10 casos y a partir del 11 de mayo del año pasado comenzamos a detectar entre el 70% y el 80%. Otros países no han hecho estudios similares. Por eso es difícil de comparar", ha explicado.

Simón ha puesto también el ejemplo de la letalidad, donde en España, con 1,7%, es de las más bajas si la comparamos con los países de nuestro entorno. "El problema es cuánto detectamos y cuánto no. Una letalidad alta significa que se están detectando menos casos", ha señalado. Aun así, ha explicado que en un periodo concreto, si la población más joven es la que se está contagiando, la letalidad baja. Y al revés. "Pero esos datos no los tenemos", ha dicho.