Simón, sobre manifestarse el 8M: "Fui imprudente al decir el año pasado lo que le recomendaría a mi hijo"

Ha vuelto a insistir en que hay que mantener las distancias y ha matizado sus respuestas sobre el 8M del año pasado . Ahora no lo diría igual. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha reconocido que " quizás" fue "imprudente " al decir el año pasado que si su hijo le preguntaba por ir a la manifestación del 8M le diría "que haga lo que quiera".

"Quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado pero desde luego yo tengo 3 hijos, los 3 son muy responsables y no tengo la necesidad de decirles lo que pueden o no pueden hacer", ha sentenciado.