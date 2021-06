Simón: "No es lo mismo que fallezca una persona de 95 años a una de 20"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón , ha repetido que los más jóvenes –aun no vacunados– también pueden desarrollar cuadros graves por coronavirus. "No es lo mismo que fallezca una persona de 95 años a una de 20" , ha añadido en dicho contexto.

Pese a que la frase ha llegado mientras intentaba concienciar a los jóvenes, no ha explicado a qué quería referirse con la misma. "Esos grupos que todavía no son inmunes pueden tener incidencias más altas y si no respetan algunas medidas pueden llegar a estar hospitalizados, en la UCI y algunos pueden fallecer", ha indicado momentos antes de la aseveración.