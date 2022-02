Simón, sobre cómo tratar la pandemia: "Cambiará probablemente en las próximas semanas"

Esa transición, ha proseguido, deberá ser puesta en común con el resto de países europeos. En esta línea ha subrayado que habrá que aceptar a aquellas naciones que no tienen altas tasas de vacunación. Algunos ejemplos son Rumanía y Bulgaria, con un 41% de 29% respectivamente de población con pauta completa, según Our World in Data. "No supondrá un problema grave, pero hay probabilidad de que entren casos importados". Por este motivo, ha aseverado que será fundamental comprobar que "no tengan una variante de alto riesgo".