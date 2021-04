Simón, sobre las declaraciones de Ayuso: "No se podría haber vacunado al 100% de la población porque no hay vacunas para todos"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón , ha asegurado que no habría sido posible vacunar al 100% de la población porque no hay vacunas suficientes para hacerlo"

El periodista no se refirió directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , pero sí de manera indirecta, ya que recientemente Díaz Ayuso aseguró que ella podría haber conseguido que el cien por cien de la población madrileña estuviera vacunada en estos momentos si no dependiera del Gobierno.

No sé quien ha hecho las afirmaciones, ha insistido Simón sin saber a quién se refería el periodista, "No se podría haber vacunado al cien por cien porque no hay vacunas para todos. Hay que tener cuidado de distinguir los deseos e hipótesis. Lo cierto es que la disponibilidad global de vacunas es la que es. Salirse de ese marco del total de vacunas de las que disponemos, son quimeras. Si quien lo ha dicho es consciente, lo habrá puesto en el saco de los deseos o de la intención", ha reivindicado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes, que ha insistido en que no sabe en qué marco se ha podido decir esa afirmación.