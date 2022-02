Ni cuarentenas, ni mascarillas en clases, ni cuarta dosis masiva: el futuro inmediato que nos dejará la covid

Pero, una vez pase la sexta ola, los expertos no descartan reevaluar el protocolo. Como explicaba a NIUS José Antonio López Guerrero, "en algún momento se tomará esa decisión" . "Tal y como se hace con otros virus aéreos, como el de la gripe; nadie va a decir a una persona con gripe, mira aunque no tienes síntomas te tienes que quedar en casa porque puedes ser infectocontagioso", detallaba. "Ya tenemos que tratar esta virus como un virus catarral" , considera, en cambio, Guillermo López Lluch, biólogo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Para los expertos, el futuro de la vacunación contra la covid pasa por la personalización. "Yo lo que haría es un test para poder saber si la persona tiene inmunidad celular o no, y si no la tiene la pondría, pero si tiene, no", sugería López-Collado. Y solo en personas vulnerables, no para personas jóvenes y sanas y con la pauta completa. "Personas mayores, personas que toman inmunodepresores", serían los candidatos más probables, recuerda Guillermo López Lluch.