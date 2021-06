‘El síndrome de la cara vacía’, el estrés de los que no quieren quitarse la mascarilla por salud o estética

Los expertos lo llaman coloquialmente el ‘Síndrome de la cara vacía’. No está en los manuales ni tiene un diagnóstico en los libros de trastornos mentales, pero está en la calle. Es lo que se siente al estar sin la mascarilla después de más de un año. “El estrés deja huella, ahora hay que reconectar con las facciones” , explica a NIUS José Antonio Galiani, psicólogo en el Centro Psicosanitario Galiani.

El síndrome de la cara vacía se manifiesta en un conjunto de síntomas que las personas sienten cuando no llevan nada que les cubra la boca. Galiani explica que empiezan por los signos cognitivos: “Me puedo contagiar, la gente es una inconsciente, me siento desprotegido”. A estos le siguen los de orden emocional, como son las sensaciones de angustia, ansiedad, miedo o temor. Y estos síntomas conectan inevitablemente con el sistema psicofisiológico, que se traduce en: nerviosismo, dolores, inquietud, sudoración , entre otros.

Este conjunto de emociones, derivados de la cara destapada, terminan con una conducta, “se dan los casos de no querer socializar, la protección exagerada y la evitación”, explica el psicólogo. Lo que antes se hacía de forma natural, ahora hay que “recuperarlo, reconectando poco a poco”, señala.

Claves para tratar el estrés y la ansiedad por la cara destapada

Hay mucha gente en las consultas de los expertos que mantienen que seguirán llevando la mascarilla “por miedo” . No solo es una cuestión estética, que también, sino algo mucho más profundo. “Ahora nos sentimos vulnerables, desprotegidos, expuestos” , relata Galiani. La clave pasa por aceptar las emociones que cada uno siente en los “reencuentros”, porque sino se normalizan “el camino será muy duro”.

A partir del 26 de junio, cuando no sea obligatorio llevar la mascarilla, “se expone la autoestima”, dice Galiani. En muchos casos, personas que se han incorporado al trabajo durante el pasado año, no conocen las caras de sus propios compañeros. Aquí surgirán “los miedos a cómo me verán los demás”. La imagen de uno mismo que está detrás de la mascarilla y que genera una falsa confianza, ahora, pueden sentir como que “les falta algo”.