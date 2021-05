El 'síndrome del cuándo me toca' provoca un aluvión de impacientes llamadas a los servicios de salud

El grupo de WhatsApp de un grupo de trabajadores del Ministerio de Hacienda echa humo: "Que van a vacunar a los de 50-55 la semana que viene", dice uno. "Pues a mí no me han llamado aún", contesta otro. "A ver si tienen tus datos mal, que a mi vecino que es un año menor que nosotros le llegó el mensaje de citación ayer", le advierte un tercero. Todos son compañeros de trabajo nacidos en 1965 (cumplen 56 años este 2021) y se han sobresaltado así cuando Madrid ha anunciado que la semana que viene -entre el 17 y el 23 de mayo- va a comenzar a citar para vacunarse a los adultos de entre 50 y 55 años. Y seguramente la semana anterior se produjo la misma conversación entre gente de 60 a 65, y la anterior en los de 66 a 69. En Madrid y en toda España. Podríamos llamarlo el síndrome del ‘y a mí cuando’ de los impacientes de la vacuna .

Valga otro ejemplo, el del padre de un redactor de este periódico, que se pasó una mañana entera de sábado despotricando porque habían citado a sus amigos de generación y a él no, y ese lunes, dos días después, recibió el ansiado mensaje con la fecha de vacunación. O el del suegro de otra periodista, de 69 años, que llegó a plantarse en su hospital porque a su hermano, 16 meses menor, ya le habían vacunado "y a mí no me llamáis" .

Normalmente, al otro lado de este nerviosismo se encuentran administrativos de las comunidades autónomas y personal sanitario. En Galicia los centros de salud no dan abasto con las llamadas relacionadas con la vacunación. “Llaman porque han visto el mensaje días después de la cita asignada, gente que quiere hablar con el médico para consultar si con sus patologías se pueden vacunar, gente que no se quiso vacunar en su momento y ahora sí, otros para consultar cuándo se les va a vacunar. Los centros no dan abasto con las llamadas”, dice Isabel Ferreira, presidenta de la Asociación de Personal de Servizos Xerais do Sergas.