Paula y el “sinsentido” de la elección de los MIR: "Soy la 3.668, así que tengo que rellenar 3.668 opciones”

Denuncian la falta de transparencia del nuevo sistema de elección de plaza, que consideran injusto

Tienen que establecer su orden de preferencias sin saber qué plazas siguen disponibles

Critican que desaparece la conciliación familiar, al no poder escoger dependiendo de donde tenga plaza tu pareja

El nuevo sistema de elección de plazas para los MIR tiene en pie de guerra a todo el sector sanitario, que este martes está llamado a manifestarse ante el Ministerio de Sanidad. Los estudiantes han recibido el apoyo de asociaciones médicas y sindicatos, que también lo rechazan. Hasta ahora los aspirantes eran llamados de forma presencial al Ministerio a lo largo de una semana por el orden de la nota obtenida en el examen. Iban diciendo sus preferencias y los demás podían seguir el proceso a tiempo real. Así, viendo lo que ya habían escogido los anteriores candidatos podían ir cambiando su lista de opciones. Con el nuevo sistema tienen que rellenar previamente sus preferencias de plazas, que son inamovibles. Una enorme lista que tiene que ser tan larga como el número que hayan obtenido en la prueba del pasado 27 de marzo.

Adiós a la conciliación

“Somos los futuros sanitarios de este país y no se nos ha escuchado. Están perjudicando a cerca de 30.000 personas que nos hemos presentado. Cuando todos los opositores, sindicatos y unidades docentes de hospitales se alarman, es por algo”, asegura Raquel Guitián, que aprobó el MIR en el puesto 2.175. A esta viguesa le gustaría quedarse al menos en Galicia, pero no solo valora la cercanía para decidirse por una u otra plaza: “Si me tuviera que ir fuera, además de la especialidad valoraría dónde va a ir algún amigo, para no irme sola, eso ahora no lo voy a poder hacer”. Denuncian que la conciliación familiar desaparece con este sistema. “Yo tengo a mucha gente a mi alrededor que ha cambiado en el último momento de opinión. Puedes cambiar tu primera opción para estar cerca de tu pareja, que consiguió plaza en otro sitio. Eso ahora no lo puedes hacer”, protesta Paula Hidalgo.

Ella repitió el MIR porque el año pasado no consiguió una nota suficientemente buena para optar a la especialidad que quería. Ahora se arrepiente: “Las ciudades que me quedaban el año pasado me gustaban y los compañeros también, pero como era medicina de familia y no pediatría decidí repetirlo, y ahora no sé dónde voy a acabar”.

Más plazas vacantes con el nuevo sistema

Paula pone un ejemplo muy concreto de las situaciones a las que puede dar lugar este sistema: “Me gusta pediatría y si no médico de familia. Pero para llegar a las 3.700 opciones que tengo que cubrir yo tengo que poner otras especialidades. Con el anterior sistema si yo pusiera por si acaso psiquiatría y me acababa tocando, si estuviera presencialmente no lo escogería, acabaría renunciando a esa plaza. Pero ahora, con este sistema le estoy quitando esa plaza a otro compañero al que realmente le interese y eso es un sinsentido”.

Por eso, están seguras de que este año se van a quedar muchas plazas vacantes. “Si yo renuncio a la plaza que me toca, se queda vacía todo el año. Yo salgo perdiendo, pero los pacientes de ese hospital más porque se quedan sin médico. Esto afecta a sociedad en general”, asegura Paula.

Ella y Raquel compartieron muchas horas de estudio que sienten que no son valoradas. “No hay respeto al tiempo, dinero y esfuerzo que invertimos para poder conseguir nuestra plaza de orden”, afirma Raquel, “no estás escogiendo entre lo que queda libre, es una tómbola, es un sistema que no tiene ni pies ni cabeza”.

Falta de empatía

Acusan el Ministerio de Sanidad de falta de empatía. Sienten que se les está tratando de forma injusta. “Cuando empezó la desescalada nosotros nos tuvimos que encerrar otra vez para estudiar. Yo por ejemplo perdí a mi tío por covid, fue muy duro estudiar así. Tras el año que hemos pasado podían tener más consideración. Cuando se nos llamó para echar una mano en hospitales fuimos sin rechistar para ayudar y así nos lo agradecen”, apunta Paula.

También critican la falta de transparencia del sistema telemático y su mal funcionamiento. “El sistema de plataforma es arcaico, da errores todo el rato, hay una brecha digital brutal”, cuenta Raquel. “No nos fiamos de la transparencia. Me parece imposible de comprobar. No es lo mismo que hagas una lista en las oposiciones de Magisterio, por ejemplo. Si son 30 plazas es más fácil ver que han sido bien adjudicadas. En nuestro caso, comprobar 8.000 plazas es inviable”, añade Paula.

Si nada cambia tendrán que aclarar sus ideas para elaborar su lista, un trabajo que será muy laborioso, no solo por la importancia de la elección sino por lo tedioso del proceso. “Yo soy el número 2.175 de 14.000. Tengo que meter a mano 2.175 opciones. 2.175 plazas de especialidad, hospital y ciudad. Es una locura. Y yo aún soy una privilegiada, ¡imagínate quien ha sacado el 8.000!, se lamenta Raquel. Ella está ahora mismo haciendo el Camino de Santiago, dice que le servirá para reflexionar y a la vuelta, ponerse con su lista de opciones.

El Supremo ratificó la anulación de las plazas MIR del 2020

Al aluvión de críticas de los MIR por el sistema de adjudicación telemático de este año se une, también, una sentencia del Tribunal Supremo . La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ratificó el pasado 6 de mayo la anulación de la adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en 2020. La razón: haberse realizado exclusivamente de forma telemática.