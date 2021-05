Sonia, paciente con covid persistente: “La vacuna ha agudizado los síntomas que tenía y han surgido otros”

Afortunadamente, los síntomas no fueron graves, salvo una pequeña neumonía que no requirió hospitalización. Sin embargo, con el paso de los días en lugar de mejorar, comenzó a encontrarse peor y acudió al hospital donde por fin le hicieron una PCR que dio negativo.

Una debilidad a la que se sumaba la incomprensión de los médicos . “No me creían, decían que tenía miedo, que lo estaba somatizando, pero yo estaba agotada, tenía fiebre y no era miedo”.

Los efectos inesperados de la vacuna

Una experiencia por la que no quiere volver a pasar, por lo que ha decido que no va a ponerse la segunda dosis de la vacuna. “No sé lo que puede pasar, así que lo tengo claro. Yo voy a seguir protegiéndome al máximo. Me hice una serología y he generado bastantes anticuerpos, si dentro de unos meses comienzan a bajar, ya decidiré lo que hago, pero ahora no me la pongo, segurísimo”, afirma.