Sonia, trasplantada de médula en pandemia: "Cuando estalló todo me aterroricé por si no encontraba donante"

A Sonia le retrasaron el trasplante de médula casi un mes por la pandemia, pero consiguió recibirlo y hoy está sana

Beatriz Domínguez, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, cuenta que en la primera ola tuvieron miedo al programar trasplantes por el riesgo de contagio

Se trasladaron médulas de Honolulú a España y de aquí a Chile en pleno confinamiento mundial

Tenía cita para ser trasplantada en pleno pico de coronavirus, el 30 de marzo de 2020, así que cuando el 14 decretaron el confinamiento y España entró en shock ante las cifras de contagios y muertes, Sonia se aterrorizó. "Tuve muchísimo miedo de no poder trasplantarme la médula. Temía que mi leucemia avanzara y ya no se pudiera hacer nada por mí", cuenta un año después. El de Sonia ha sido uno de los 3.375 trasplantes de células madre de la sangre que se han realizado en el año de la pandemia.

Sonia Ortiz recibió el mazazo de su vida en noviembre de 2018: fue diagnosticada de leucemia linfoblástica aguda. Pasó por quimioterapia y su cuerpo respondió tan bien que un año después, en noviembre de 2019, su enfermedad fue catalogada como en remisión completa. Estaba curada. Pero a la vez que el coronavirus avanzaba en China, su leucemia resurgía, y en enero de 2020, en una revisión, la advirtieron de que había recaído y que esta vez iba a necesitar un trasplante. "Nadie de mi familia es compatible, y te asustas tanto...", cuenta emocionada.

Cuando estalló la pandemia tuve miedo de que mi leucemia avanzara, se retrasara todo y ya no se pudiera hacer nada por mí", cuenta Sonia, trasplantada de médula el 23 de abril de 2020

Porque solamente un cuarto (algo más, un 27% el año pasado) de los trasplantes de médula en España son de donante desconocido. La gran mayoría son de las propias células del receptor, o de un familiar. Así que los pacientes que necesitan médula de un desconocido, o células del cordón umbilical, sienten que tienen que buscar una aguja en un pajar. Afortunadamente, a Sonia le encontraron un donante en febrero "y me dijeron que el 30 de marzo me trasplantaban. Porque los donantes donan en el momento, y tiene también una preparación, procedimientos...", explica la mujer, casi experta en trasplantes ya.

Pero todo se torció tres días antes del esperado 30 de marzo: "De repente me llaman un par de días antes y me dicen: no te tomes las pastillas porque hay que retrasar el trasplante. Tenían que asegurarse de que el donante no tuviera covid, estaban cambiando protocoloes, decidieron congelar la muestra... Me prometieron que iban a ser días, y en realidad fueron tres semanas". Su trasplante se iba a realizar el 30 de marzo y terminó recibiéndolo el 23 de abril.

La soledad

Pero la improvisación propia de los primeros días de la pandemia le tenía reservada a Sonia otro disgusto: se tuvo que enfrentar sola a todo el ingreso hospitalario, radioterapia y secuelas del trasplante. "Me habían dicho que podía ingresar alguien conmigo en la cámara de aislamiento y cuando ya estábamos allí mi hija mayor y yo salió una enfermera y me dijo que tenía que estar sola. Me derrumbé, no me había preparado psicológicamente para eso. Y me pasé 35 días sola en la cámara de aislamiento", relata emocionada.

Estaba sola en la batalla, tenía que tirar de mí misma, no me quedaba otra. Y piensas: yo sola no puedo... no puedo...", recuerda emocionada Sonia los 35 días que pasó sola en aislamiento tras el trasplante

A partir de aquí, relata casi sin coger aire, recordando con dolor que "fueron unos días muy duros porque la radioterapia es demoledora después de un trasplante de médula. Hubo días muy malos de no poder levantarme de la cama, de necesitar mucha morfina,y todo lo afronté sola. Cuando vomitaba, cuando no podía comer, ni tragar siquiera saliva, cuando se me cayó el pelo y me miré en el espejo y fui consciente de que estaba jodida, porque me ví aspecto de enferma... Y piensas: yo sola no puedo... no puedo...".

Pero pudo: "Estaba sola en la batalla, tenía que tirar de mí misma, no me quedaba otra". El 13 de mayo, en pleno ingreso, cumplió años. Y pocas semanas después salió del hospital acompañada de su hija. Y volvió a vivir. Cuenta que la covid le quitó el apoyo que necesita cualquiera en un proceso tan duro como un trasplante, pero se siente afortunada, porque en plena pandemia le consiguieron un donante y le salvaron la vida.

Traer médula de Honolulú en plena primera ola de covid

Beatriz Domínguez, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, cuenta que la crisis sanitaria, sobre todo en la primera ola, añadió complicaciones a un proceso que ya es complicado. "Una de las grandes dificultades era el traslado con medio mundo confinado. Recuerdo siempre el reto que supuso una vez que teníamos que traer una para un paciente español desde Honolulú, o enviar una de un donante español a Chile".

"Siempre recordaré el reto que supuso traernos una donación de médula desde Honolulú, para un paciente español, en plena primera ola", cuenta Beatriz Domínguez, directora de la ONT

Por eso apuraron todas las opciones en cada caso, pero tuvieron muchas dudas, sobre todo al principio de la pandemia. "Tuvimos que enfrentarnos al miedo de si era adecuado trasladar la médula, porque los circuitos de covid no estaban tan definidos y separados como ahora. Por eso retrasábamos a veces los trasplantes, y la médula nos permite hacer una cosa que no se puede hacer con los órganos: congelar. Congelábamos la médula hasta que tuviéramos claro que era seguro hacer el trasplante sin riesgo de contagio", explica Domínguez. Era una práctica que se sabía que se podía realizar pero no se había necesitado hasta 2020.

En los momentos más críticos de la epidemia, especialmente en la primera ola, la Guardia Civil colaboró para que los progenitores hematopoyéticos pudieran llegar a su destino. Su ayuda en los puestos de entrada y salida de los aeropuertos fue indispensable.

Trasplantes pese a la covid

De hecho, a lo largo del pasado año, se realizaron 3.375 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) -o células madre de la sangre-, obtenidos de médula ósea, sangre periférica y sangre de cordón umbilical (SCU). De ellos:

2.049 procedían del propio paciente (trasplantes autólogos).

1.326 fueron obtenidos de un donante (trasplantes alogénicos).

Pese a la COVID-19, en 2020 sólo se realizaron 69 trasplantes menos que en 2019, lo que representa un 2% de reducción.

En 2020 se activaron 920 nuevas búsquedas de donante no emparentado para pacientes españoles. Se localizaron 1.460 donantes compatibles para 786 pacientes, lo que supone casi dos donantes por paciente. En la última década el tiempo medio de búsqueda de un donante se ha reducido aproximadamente un 50% y actualmente es de 26 días, en 2010 era de 48.

En cuanto a las células del cordón umbilical, en 2020 se donaron 115 unidades de sangre de cordón umbilical para trasplante, 17 para pacientes nacionales y 98 para extranjeros. España dispone de 64.638 unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas, lo que representa un 8% de de todo el mundo (799.770). Es el mayor registro de Europa y el tercero en el mundo, detrás de Estados Unidos y Taiwán.

431.703 donantes de médula

Como en el caso de Sonia, muchos trasplantes de médula se consiguen gracias a donantes no emparentados con el receptor. Es decir, cuando alguien necesita ser trasplantado se busca en su entorno más cercano alguien compatible. Pero a veces no se encuentra, y entonces hay que acudir al banco de donantes anónimos. La Organización Nacional de Trasplantes comparte esta información con países de todo el mundo, de manera que pueda encontrarse un proveedor compatible en el menor tiempo posible. Gracias a esta unión, en el mundo ya hay cerca de 38 millones de donantes registrados.