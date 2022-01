Los datos covid están subestimados: positivos que se quedan en casa y en las cuentas de las autonomías

No todas las personas infectadas notifican su caso y no todas las comunidades contabilizan los positivos en los autotest de antígenos

"Captar más casos no nos va cambiar el diagnóstico de la situación", asegura Mario Fontán Vela

La incidencia acumulada, uno de los principales indicadores de la evolución de la pandemia, bajó el martes por primera vez desde el comienzo de esta sexta ola. Aún así, la tasa se mantiene por encima de los 3.300 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Cifras que, además, pueden estar subestimadas por varios motivos.

Uno es el recuento oficial, que hoy por hoy no recoge todos los positivos detectados con los autotest de antígenos, además el martes no se contabilizaron los datos de Murcia por "problemas técnicos", advirtió Sanidad. Otro motivo es el recuento personal, porque no todo el mundo notifica su positivo a las autoridades Sanitarias. "Ahora mismo es probable que haya un cierto porcentaje de casos que no se está detectando o no se está notificando", asevera Mario Fontán Vela, portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología. "Sabemos que los datos de incidencia están infranotificados y es difícil saber cuánto, pero lo que hay que tener en cuenta es que a partir de una cifra tan desorbitada como la que tenemos, captar más casos no nos va a cambiar el diagnóstico de la situación", explica a NIUS el médico preventivista.

Positivos que no se comunican

José, por ejemplo, dio positivo hace tres semanas en un test de antígenos que se hizo en casa, pero no informó de su caso a las autoridades sanitarias. Este vecino de Madrid optó por quedarse en casa teletrabajando. A pesar del picor de garganta y la congestión nasal, no pidió la baja y tampoco llamó al teléfono habilitado por la Comunidad madrileña para registrar su caso. "Probablemente lo tenía que haber notificado, pero si luego no lo suman…", cuenta a NIUS. José no ha sido el único, tal y como se puede ver en encuestas no oficiales publicadas en Twitter.

Comunidades como Madrid no notifican los positivos de autotest

Efectivamente, en los datos que las comunidades autónomas están obligadas a facilitar a Sanidad para elaborar el informe de la pandemia que se publica de lunes a viernes, no todas las autonomías incluyen los positivos de los test de autodiagnóstico realizados en casa. Madrid es una de las que todavía no los notifica. Según la directora general de Salud Pública, Elena Andradas,"los casos positivos de test autodiagnóstico que son comunicados al número de teléfono 900 102 112 son contabilizados en la Comunidad de Madrid, pero no se integran como casos positivos a nivel nacional".

Algo que es cuestión de tiempo porque, tal y como indican fuentes de la Consejería de Sanidad a NIUS, se está terminando de desarrollar el sistema informático que permita depurar de forma automática los datos de los test de autodiagnóstico que recoge el teléfono 900 102 112 con las pruebas oficiales que realiza la red pública y toda la red privada de hospitales, clínicas y laboratorios, para que no se contabilicen los casos por las dos vías (test de autodiagnóstico y prueba oficial) y se dupliquen, ya que muchas personas se realizan las dos pruebas. "Una vez la depuración de datos esté automatizada y terminada, empezará a volcarse en los sistemas nacionales", aseguran.

Cataluña, Galicia o La Rioja, sí los suman

Otras comunidades como Cataluña, Galicia o La Rioja, sí suman los casos detectados con las pruebas autodiagnósticas a todos los efectos, tanto para el historial clínico del usuario como para los datos facilitados a Sanidad. Eso sí, se hace, "al ritmo que permite un sistema saturado", confirman a NIUS fuentes de la Consejería de Salud de La Rioja, que el lunes incorporó casi 5.000 casos más, "en su mayoría positivos de autotest", que tenían pendientes de registrar desde hace más de dos semanas.

El pasado 30 de diciembre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representadas las autonomías y el Ministerio de Sanidad, decidió que los resultados de los autotest "se considerarán confirmados, se integrarán en el sistema de vigilancia y en la notificación habitual a través de SiViEs al Ministerio de Sanidad".

Francia o Alemania notifican los casos una vez a la semana

Tal y como apuntan fuentes del Ministerio de Sanidad a NIUS, las comunidades autónomas "están obligadas" a notificar sus datos positivos. Hay comunidades que lo hacen con convenios con las oficinas de farmacia o a través de la misma aplicación de notificación, como hasta ahora.

En todo caso, subrayan desde el Ministerio de Carolina Darias, la pandemia no solo se mide con un único indicador sino con una batería de ellos y, por ejemplo los indicadores de pacientes hospitalizados y en UCI "reflejan bastante la realidad, además de otras mediciones como el estudio de las aguas". De hecho, indican desde Sanidad, ya hay países como Alemania o Francia que están dejando de dar datos diarios de incidencia y los ofrecen por ejemplo, una vez a la semana.

La "datafilia" y la incertidumbre epidemiológica

Es verdad, reflexiona Mario Fontán Vela, que con la pandemia se ha establecido "cierta datafilia". "Se requiere la información más fiable posible lo más rápido posible, cosas (rapidez y fiabilidad) que están siempre en tensión". El análisis de la pandemia no cambiaría mucho si "se dan los datos cada dos o tres días", asevera el médico salubrista.