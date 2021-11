La tasa de hospitalización en jóvenes reticentes a la vacuna supera nueve veces a la de vacunados

Los treintañeros son los más reticentes a vacunarse del coronavirus . Aún queda un 21% (1.2 millones de personas) que no ha recibido ninguna inyección, meses después de comenzar su inoculación. Es el peor dato por grupos etarios, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Sanidad. Pese a ser jóvenes no son invulnerables. Aquellos sin vacunar tienen una tasa de contagio que duplica a la de inoculados. La de hospitalización es nueve veces superior .

A los territorios les está costando llegar a los treintañeros restantes , que son 1.2 millones . Su juventud no los convierte ni mucho menos en intocables . Los que están sin vacunar tienen una tasa de infección que prácticamente duplica a la de quienes sí lo están. Son 49 casos por 100.000 no inoculados frente a 26 por 100.000 inoculados. La franja de 30 a 39 años está en 153 casos de incidencia. Es la segunda más elevada sin contar con los menores de 12 años —sin suero aprobado—.

Dos inyecciones pueden significar la diferencia entre acabar en un hospital o pasar la enfermedad de manera leve. El primer supuesto es un destino evitable. La tasa de hospitalizaciones es nueve veces mayor entre no vacunados : nueve por 100.000 frente a 0,4 en vacunados. También es superior en unidades de cuidados intensivos: 0,6 por cero.

La región con mayor índice de no inoculados es Baleares, donde el 30% de habitantes de 30 a 39 años no ha recibido ninguna dosis. No obstante, la velocidad de inyección se ha incrementado en un 41% a las 735 en la última semana. Este cambio está influido por el certificado que el Govern quiere instaurar.