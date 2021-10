'Teleaborto' o interrumpir el embarazo sin ir al médico, la lucha postpandemia de asociaciones de mujeres

Este reportaje comienza con una cifra. El 60% de las mujeres que decidieron abortar antes de la semana 10 de embarazo optaron por hacerlo con pastillas: unos medicamentos que, al ingerirse, interrumpen la gestación. Los restos se expulsan por la vagina, como una menstruación muy abundante. Son datos de Estados Unidos publicados por The New York Times , donde además hay un servicio sanitario enfocado a este tipo de interrupciones del embarazo: el teleaborto. Los médicos recetan el medicamento por internet o por teléfono y las mujeres se lo toman en su casa.

Es decir, lo mismo que yendo a consulta, pero sin pasar por ese trago. Porque el acceso al aborto no es fácil en muchos países del mundo (en España hay muchas voces que afirman que también, a pesar de tener una de las leyes más avanzadas del mundo), e ir a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo puede suponer escarnio público, gastos económicos inasumibles o un sufrimiento añadido. Por eso Estados Unidos lo facilita con consultas telemáticas, y Reino Unido, que empezó a hacerlo con la pandemia, se plantea mantener esta prestación sin necesidad de consulta presencial.

En España una organización internacional de ayuda a las mujeres, Women’s Link Worldwide, pelea porque la telemedicina para abortar sea una de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario. Estefanny Molina, abogada de la organización, matiza que "es importante resaltar que la telemedicina para el aborto facilita la privacidad de las mujeres y la accesibilidad a él". Y es seguro, afirma. La telemedicina no está regulada en nuestro país, pero esto, según Women's Link, "no quiere decir que no se pueda hacer".