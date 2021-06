La ministra Darias pierde el control de las comunidades en la recta final de la pandemia

Más que un placentero camino hacia la normalidad, el inicio del verano se está convirtiendo en una carrera de osbtáculos para Sanidad. Con el recurso judicial -y suspensión de las medidas que la ministra Carolina Darias anunció como obligatorias - de Madrid, el Ministerio se ha visto obligado a rebajar las restricciones que quería imponer. El nuevo documento, que no ha sido remitido de manera oficial a las comunidades según varias fuentes confirman a NIUS, da marcha atrás en las principales pretensiones del equipo de Darias: limitar hostelería y ocio nocturno.

Según fuentes de varias consejerías de sanidad, el pleno del Consejo Interterritorial en el que se dio luz verde a las restricciones de cara al verano fue tenso. El documento no había estado en el orden del día de la Comisión de Salud Pública, que es el órgano en el que los técnicos de las comunidades autónomas preparan el terreno para las decisiones políticas. La Comisión se está reuniendo los martes y deja apuntalado lo que se aprueba al día siguiente en el Consejo Interterritorial, al que acuden los consejeros. Pero esta vez se debatió y votó el documento sin paso previo por la Comisión de Salud Pública.

Así que el miércoles Sanidad presentó, según algunas regiones sin previo aviso, el documento con las restricciones que se deben aprobar según los niveles de alerta de pandemia. Es conocido como el semáforo , ya que categoriza por colores el riesgo de tener rebrotes . Son una serie de medidas y consideraciones que se aprobaron hace diez meses, y que se han retocado la semana pasada. Hasta ahora no había sido de obligado cumplimiento, sino que eran recomendaciones de restricciones.

Pero volvamos a la reunión del pasado miércoles. Según ha podido saber NIUS de varias fuentes, el equipo de Josep María Argimon, nuevo consejero de salud de Cataluña, pidió a la ministra más tiempo para estudiar el documento antes de aprobarlo; País Vasco se negó a participar siquiera en el debate del semáforo, y Baleares, aunque votó a favor del documento, no lo aplicará ya que tiene en vigor medidas más restrictivas que pretende mantener. Aparte, Galicia, Madrid, Murcia y Andalucía votaron en contra.

La relación de la ministra con consejeros discordantes

De nada ha servido la llamada que la ministra Carolina Darias hizo al consejero de Sanidad de Madrid este martes por la mañana, para rebajar tensiones. Al poco rato la región anunció que había impuesto un recurso en la Audiencia Nacional por invasión de competencias. Al parecer, entre Escudero y Darias no hay mucha más interlocución que en las reuniones oficiales.

El lunes en la sesión de control al Gobierno en el Senado, la titular de Sanidad quiso dejar claro su "mano tendida" y su apuesta por el acuerdo aunque, reconoció, el consenso "es cada vez más difícil" . Sin embargo, la relación de la ministra con otra de las comunidades del PP, Andalucía, es mucho más fluida. Ella y el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, "se llaman con frecuencia" , según ha podido saber NIUS. Por ejemplo, en el último Consejo Interterritorial no estaban de acuerdo, y de hecho Andalucía votó en contra del semáforo de restricciones, pero Aguirre se muestra abierto al debate para consensuar medidas.

Tres rebeldías en cinco meses

Lo cierto es que este no ha sido el único momento de rebeldía que ha gestionado la ministra, sino que en los cinco meses que lleva en el cargo ha habido tres decisiones que han suscitado polémica. La primera fue el cierre perimetral en todas las comunidades autónomas en el puente de San José y en Semana Santa . La decisión, como todas, fue tomada en Consejo Interterritorial. Esta vez todas las comunidades estuvieron de acuerdo excepto Madrid. Pero finalmente el ejecutivo de Ayuso acató la orden y cerró sus fronteras.

Un hecho al que la ministra hizo referencia el pasado viernes. Cuando en una entrevista en la Cadena SER le preguntaron por el anuncio de Madrid de que iba a desobedecer el semáforo de restricciones, Darias contestó: "Madrid también dijo que no iba a cumplir en Semana Santa y al final cumplió". Solo que esta vez Madrid no sólo no ha cumplido sino que se ha salido con la suya y la Audiencia Nacional ha dejado sin efecto las restricciones del ministerio en la comunidad.