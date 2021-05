La teoría del accidente de laboratorio vuelve a agitarse: ¿viene el coronavirus de un fallo de seguridad?

El debate del origen del coronavirus tiene casi tanto tiempo como la propia pandemia. A falta de nueva evidencia científica, la discusión volvió a tomar fuerza esta semana con la revelación de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos tendrían datos no analizados de cómo surgió el patógeno. La existencia de esa información llevó al presidente Joe Biden a pedir un informe sobre el asunto en 90 días y, de paso, abrir un nuevo pulso con China.

Según The New York Times, la inteligencia estadounidense aplicará una cantidad "extraordinaria" de recursos informáticos para arrojar luz sobre si el Sars-Cov-2 pudo salir accidentalmente de un laboratorio. El Gobierno norteamericano no habría agotado todo el material que tiene sobre comunicaciones chinas, el movimiento de trabajadores en el Instituto de Virología de Wuhan y el brote de la enfermedad en esa ciudad, el primer epicentro del virus.