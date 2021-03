La teoría que se descartó demasiado pronto: ¿pudo salir el coronavirus de un laboratorio de Wuhan?

La lógica de Redfield es simple: un virus no podría ser tan infeccioso, ni propagarse tan rápido por el mundo, apenas al transmitirse desde un animal. "Soy virólogo, he pasado todavía mi vida en la virología, no creo que esto fuera de los murciélagos a los humanos y que en ese momento, cuando saltó a los humanos, se convirtiera en uno de los virus más infecciosos que conocemos", afirmó el experto. "Normalmente cuando un patógeno pasa de zoonótico a los humanos toma tiempo mientras se hace más y más eficiente en la transmisión entre humanos. No creo que tenga un sentido biológico", agregó.