La tercera dosis llega a Occidente antes que la primera a los países pobres

Covax (colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la covid-19) es el dispositivo creado por la ONU para vacunar a los países pobres, no solo "por un imperativo moral", recuerda la OMS, sino también porque hará falta vacunar a un alto porcentaje de la población de cada país para frenar la transmisión del virus. Pero los datos son elocuentes. En el mundo ya se han aplicado más de 5.000 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19, pero África no alcanza ni el 5% de su población inmunizada. Tampoco en Asia cuesta encontrar países con menos del 10% inmunizado, y todavía quedan países como Haití que, según los datos de Our World In Data de la Universidad de Oxford, no llega ni al 1%.