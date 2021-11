Las terceras dosis de los países ricos ya superan al total de vacunas puestas en los pobres

Las terceras dosis administradas en los países ricos ya superan al total de vacunas inyectadas en los pobres . El primer grupo ha inyectado 59.80 millones, mientras que el segundo conjunto ha puesto 38.65 millones. Así lo reflejan los datos de Our World in Data. Una vez más, las cifras ponen de manifiesto la creciente desigualdad en el acceso a la vacunación contra el coronavirus.

Aparte del óbice del aprovisionamiento, este país africano se enfrenta al reto de la distribución . La experta de Médicos Sin Fronteras, que ha estado trabajando allí, señala que las carreteras "son bastante precarias" y "no hay seguridad". Por estos motivos, el reparto "se hace en helicópteros y aviones". Este tiempo añadido corre en contra de las profilaxis. Primero por la caída de su temperatura y segundo por la proximidad a la fecha de caducidad.

El mecanismo COVAX nació con la misión de equilibrar la balanza. En un principio prometió entregar 2.000 millones de dosis antes de 2022 . Sin embargo, dicho objetivo no ha llegado a buen puerto. Tras una actualización del programa, el número ha caído hasta 1.400 millones. Tampoco está asegurando. Hasta el momento ha enviado algo más de 435 millones, según la fundación GAVI, que colabora en el proyecto.

El objetivo de España es alcanzar los 50 millones de sueros donados para el primer trimestre de 2022. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre del G20. "Las donaciones están bien, pero nunca son suficientes", exclama Hernando. Incide en la liberalización de las patentes, algo que tras varias idas y venidas ha quedado en agua de borrajas. "Hablamos del derecho a la salud, no lo puede gestionar el mercado porque no existe coste-beneficio. Es una obligación de los estados garantizarlo", finaliza. La Comisión Europea respondió al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que liberarlas no resolvería el problema.