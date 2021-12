Brotes masivos pese a los test de antígenos: cuándo hacérselo y por qué no es fiable sin síntomas

¿Quién no ha propuesto a sus familiares y amigos hacerse todos una prueba de antígenos de cara a alguna de las próximas celebraciones navideñas para estar más seguros a la hora de no contagiarse de covid? Pues tengan cuidado porque estas pruebas no son infalibles y dan una falsa sensación de seguridad. Y, si no, vean lo que ha pasado en dos de los brotes más grandes de covid en Europa recientemente, uno en Oslo y otro en Málaga. Todos los contagiados se habían hecho una prueba de antígenos antes de la reunión pero eso, desgraciadamente, no evitó que el virus corriese como la pólvora y consiguiera contagiar a un gran número de ellos.