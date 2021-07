Los test se agotan en muchas farmacias en su primer día de venta: "Ha sido una demanda bestial"

Sonia Sáenz de Buruaga tiene una farmacia en el centro de Bilbao. Desde su establecimiento ha visto cómo los test de autodiagnóstico se agotaban en un sólo día: "Ha sido una demanda bestial, hemos dispensado todos" . Aunque reconoce que no es hayan "comprado mil test", el aluvión de peticiones de estos test ha sido mucho mayor de lo que esperaban.

"El problema que hay con estos test está en el seguimiento de los casos. Y no sólo de los positivos, sino también de los negativos", recuerda Sonia. Esta farmacéutica insiste en la importancia de la trazabilidad , es decir, la proporción de casos de la que se conoce el origen. "Ayer vendimos dos test a dos personajes que habían estado en una fiesta con un positivo y cuando les dijimos que ya les llamarían los rastreadores nos contestaron que no habían dado sus nombres. ¿Y con estos qué hacemos? ", se pregunta la mujer.

"Hay gente que nos los venía pidiendo porque se iban de viaje, pero estos test no sirven como certificado", explica. "Aunque estamos hablando de los test que están en el listado de comercialización europeo no son certificados oficiales porque son un autotest y no hay detrás un sanitario que certifique el resultado ya que te lo haces tú en casa".