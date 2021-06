Los test para comprobar si te ha hecho efecto la vacuna: ¿es necesario hacerse alguno?

¿Qué son, cómo se hacen y cuanto cuestan estos test?

Los test rápidos se pueden adquirir en la farmacia mediante receta médica. Funcionan extrayendo sangre a través de una pequeña punción en el dedo y ofrecen resultados en pocos minutos. Así se detecta si tienes anticuerpos o no, pero no cuantifica qué inmunidad tienes. Es importante diferenciar entre los test para detectar si has tenido la infección o los test si te han vacunado.

José Luis Del Pozo, director de los Servicios de Enfermedades Infecciosas y de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra, aclara que es cierto que las vacunas están generando anticuerpos al 95 % de la población, pero hay un grupo de personas en los que esto puede no ser así". Alude en este sentido a pacientes trasplantados, inmunodeprimidos, oncológicos o, incluso diabéticos u obesos, entre los que puede haber "un porcentaje que no generen anticuerpos".

¿Pero, son realmente necesarios?

"No es necesario que la población deba hacerse ningún tipo de test para saber si la vacuna ha hecho efecto no. En todo caso son útiles para un estudio de población general o para casos determinados y siempre con prescripción médica", explica el inmunólogo.

"Desde luego, no parece razonable ir a ver si tienes inmunidad del SARS-Cov2, ¿por qué no lo ha hecho antes con las otras cientos de vacunas que se ponen, como la del sarampión, rubeola, paperas?", se pregunta el experto en Salud Pública. "Además, para obtener el certificado covid no están pidiendo este tipo de test. No los piden ni para viajar. Lo que está pasando con esta pandemia es de locos. Cuándo se ha visto que alguien pregunte o elija que vacuna se quiere poner".