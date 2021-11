Test antes de la cenas de empresa de Navidad: cuáles son sus precios y su fiabilidad

Hay muchas ganas de cenas y comidas navideñas pero la mayoría de las empresas grandes no van a convocar a sus empleados a estos eventos. Acciona, que fue centro de vacunación en la Comunidad de Madrid, asegura a NIUS, que lleva ya varios años sin hacer una fiesta oficial en estas fechas para sus empleado. En McCain, la semana pasada, los empleados recibieron una carta en la que se transmitía que está año por la covid -19 la empresa no iba a organizar ningún evento navideños. Telefónica, por su parte, más de lo mismo. No organiza cena de Navidad para los empleados.