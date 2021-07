Test de autodiagnóstico sin receta en las farmacias: "Una medida para hacer creer que se hace algo"

Tan sencillo como ir a la farmacia, comprar un test y salir de dudas . Se ponen a la venta los test de autodiagnóstico de covid sin receta y los expertos dudan de su utilidad. Primero porque es posible que el público general no sepa realizarse la toma de muestra; segundo porque incluso aunque lo hagan bien el teste es fiable con síntomas, pero menos sin ellos, y tercero porque sin asesoramiento sanitario se puede estar dejando escapar negativos que en pocos días se positivizan.

Jesús Cabrillana, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSH), explica que por la descripción comercial estos test parece que detectarán positivos que tengan síntomas: "Estos test no son como los que hacen los profesionales, no tienes que introducir el hisopo tan profundo. Y a pesar de lo que dice la marca, dudo de que sea capaz de detectar el virus ahí. Lo hará cuando tengas una carga viral muy alta". Esto, para el profesional, tiene el peligro de que al no detectar el virus se puede tener a mucha gente deambulando porque el test les ha dado negativo. Y que en realidad sean positivos, o que se hayan hecho el test cuando la carga viral era baja a pesar de tener el SARS-CoV-2.