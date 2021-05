Los test de saliva: más económicos, menos invasivos e ideales para detectar a ‘supercontagiadores’

Es muy fácil de extraer. No se necesitan hisopos, ni la intervención de personal sanitario. Basta con varios escupitajos para obtener la muestra . Los test de saliva para detectar el coronavirus ofrecen múltiples ventajas. No solo a nivel logístico. También son más económicos que la extendida PCR nasofaríngea y hay estudios que defienden su alta fiabilidad para detectar asintomáticos.

El mecanismo para hacerse con el kit de extracción es sencillo. Basta con acudir a una farmacia con la tarjeta sanitaria y solicitarlo. “Los requisitos son tener entre 12 y 64 años, no haberse sometido a una prueba PCR en los últimos quince días y no haber padecido la enfermedad en los últimos tres meses”, explica Sandra Dubra, titular de una farmacia en A Coruña. Cualquiera que cumpla esas condiciones puede llevarse el test.

Un mililitro de saliva en un frasco

Cada ciudadano realiza el test en su casa. La prueba consiste en depositar, a través de una boquilla, un mililitro de saliva en un tubo que contiene un reactivo de color rosa. La recogida debe hacerse siempre a primera hora de la mañana, en ayunas y sin haberse cepillado los dientes . La saliva no debe tener mucosidad.

Las muestras se analizan por lotes

“Idóneos” para detectar a ‘supercontagiadores’

Esta no es una cuestión baladí. Se calcula que un 2% de los portadores de coronavirus son ‘supercontagiadores’. Se les llama así por su gran poder de contagio. Se estima que solo ellos generan más del 90% de la transmisión . Aislarlos a tiempo puede evitar muchas infecciones. “La accesibilidad y simplicidad de los test de saliva nos permitirían detectarlos con una mayor rapidez y, así, detener la propagación del virus”, explica.

¿Se acabarán imponiendo?

En España, solo Euskadi, además de Galicia, utiliza los test de saliva para cribar a su población. Pero no lo hace de manera tan generalizada. Solamente los emplean en casos específicos. Por ejemplo, para testar a pacientes con síntomas a los que no les pueden extraer una muestra de la nariz. También para realizar cribados en algunos centros escolares y sociosanitarios. Andalucía y la Comunidad Valenciana ni los usan, ni se plantean de momento hacerlo. Madrid sí llegó a proponer un modelo similar al de Galicia, dispensando los test a través de las farmacias, pero la idea no se materializó.