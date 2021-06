'Tetas y tetinas', el documental sobre lactancia y empoderamiento femenino: "La madre debe decidir si da el pecho o no"

Los bebés no vienen con un manual de uso bajo el brazo. Dar de mamar no es algo que las mujeres sepan hacer por instinto, hay que aprenderlo, y no es siempre una tarea fácil. "Muchas mujeres se sienten solas y perdidas al enfrentarse a la lactancia tras ser madres", explica a NIUS Noemí Fidalgo, directora del documental Tetas y tetinas, que este martes se estrena en Mitele.