Textura, temperatura y bebidas carbonatadas, los recursos de quienes han perdido el gusto y el olfato por el covid

"Una y otra vez escuchaba a la gente hablar de 'no puedo saborear nada, pero estoy comiendo una tonelada de alimentos crujientes o echo de menos hacer x, y o z', así que dije que tenemos que registrar lo que la gente está haciendo , recuerda. Es algo en lo que me centro ahora cuando veo a pacientes que han perdido el sentido del olfato debido a la covid-19. Les digo que tienen que encontrar una forma de compensar , ya que no tenemos un fármaco mágico que pueda hacer que su sentido del olfato vuelva por completo cuando ha estado fuera durante algún tiempo".

Phillips y su equipo documentaron las respuestas de los pacientes en el estudio. Muchos expresaban cosas como: "puedo obligarme a comerlo, pero no es agradable como antes"; "es muy, muy, muy incómodo, molesto, ya no puedo realmente disfrutar o decir que amo la comida" o "tengo cinco hijos y dos nietos y cocino mucho pero ahora es como si no quisiera cocinar. Mi forma de cocinar ha cambiado porque no puedo oler ni saborear la comida".