Todo lo que le debemos a la mascarilla: “Sin ella, la cifra de muertos se habría multiplicado al menos por diez”

Son muchas las cosas que les debemos a las mascarillas. “Nos han permitido relacionarnos con seguridad e impedir o, al menos, dificultar en gran medida la eliminación del virus. Sin mascarillas no hubiéramos podido relacionarnos en interiores y en exteriores, para hacerlo sin riesgos, tendríamos que haber mantenido grandes distancias”, afirma Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago.

La mascarilla no desaparecerá en todos los contextos. Seguirá siendo obligatoria en espacios abiertos siempre y cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad. En interiores, todavía queda mascarilla para rato . “El papel de la mascarilla ha sido y sigue siendo fundamental espacios cerrados porque evita muchos contagios a través de los aerosoles. Pero también ha sido muy importante en exteriores porque nos ha hecho conscientes de que vivimos en un contexto de pandemia”, cuenta Francisco Caamaño, doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela.

Caamaño defiende que la mascarilla ha sido un elemento que, además de para protegernos, ha servido para concienciarnos. “Cuando veo a otra persona tapada con la mascarilla, me recuerda la enfermedad y me hace ser prudente al acercarme a él. Me hace estar alerta en la gestión de los espacios y en cuál debe ser la distancia entre personas”, insiste.