Toque de atención a los 'influencers' sobre la sobreexposición de comida basura en sus contenidos

Este ha sido el resultado que se ha extraído a partir de un estudio realizado por el CAC. El informe, basado en 50 vídeos publicados en varias plataformas como Instagram, Youtube, Twitter, Youtube y Twich y con más de 30 millones de visualizaciones cada uno de ellos, muestra que se fomenta el consumo excesivo y no moderado de productos poco saludables y se asocian directamente a actitudes de sedentarismo delante de las pantallas. De hecho, en el 75% de los casos analizados, el influenciador aparece consumiendo estos productos mientras traslada "un mensaje positivo y de complacencia", tal y como indica el informe.

El presidente del Consejo, Roger Loppacher, sostiene que "la difusión de estos contenidos no favorecen la dieta saludable y son perjudiciales para la salud y la alimentación", sobre todo, en gente joven. Un público al que hace hincapié por su facilidad de ser influenciado y su alto porcentaje en sobrepeso: " el 35% de la población entre 6 y 12 años tiene exceso de peso" , según los datos extraídos de la Encuesta de Salud de Cataluña (ESCA) en los años 2017 y 2018.

Crítica a la publicidad masiva y encubierta de los influencers

El informe no solo resalta esta gran sobreexposición de comida basura que no beneficia a la salud, sino también lo que hay detrás de esa publicación: la publicidad. Una publicidad que se traduce en ingresos, pero que en las publicaciones no se identifica como tal.