Sólo la Comunidad Valenciana y Navarra mantienen toques de queda en el último fin de semana de agosto

Es el caso de Andalucía y Cataluña, comunidades en las que ya se puede circular libremente a cualquier hora del día , al no haber limitación en la movilidad nocturna. En el caso de Cataluña, fue el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad el que rechazó prorrogar la medida el pasado 23 de agosto.

No obstante, el toque de queda todavía continúa vigente en 68 municipios de la Comunidad Valenciana, entre ellos su capital, así como en otros 54 de Navarra, no en Pamplona, que están en situación de riesgo alto de contagio.

En Extremadura hay once localidades con cierre perimetral , después de que el alto tribunal de esa comunidad diera el visto bueno a la petición del Gobierno regional de imponer esta medida en seis nuevas localidades de la provincia de Cáceres.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias no se fían y hacen reiterados llamamientos a la prudencia y a no bajar la guardia, mientras tratan de dar un impulso a la vacunación tras el parón vacacional, sobre todo entre los adolescentes, a pocos días de que comience el curso escolar.

Aragón mantiene las restricciones hasta el 31 de agosto. No hay ningún municipio con toque de queda o cierre perimetral, pero están suspendidas las fiestas patronales.

La hostelería y el ocio nocturno cierran a las 00.30 horas , pero no se permite el acceso a los locales media hora antes. El aforo permitido es del 50 por ciento en el interior y máximo de 6 personas por mesa. Prohibido el consumo en barra.

En Baleares, el Govern ha levantado esta semana las restricciones nocturnas de reuniones sociales en Menorca, por su buena situación epidemiológica. Se amplía el horario en Formentera. Están prohibidas las reuniones de no convivientes de 2 a 6 horas y se mantienen igual, prohibidas de 1 a 6, en Mallorca e Ibiza.

Los trabajadores no vacunados tienen que hacerse tres pruebas semanales de covid-19 , una medida que cuenta con el aval del alto tribunal de las islas.

No obstante, se ha prorrogado otra semana más, con el aval de la Justicia, la limitación de reuniones y encuentros familiares y sociales a un máximo de 10 personas. Se mantiene el cierre del ocio nocturno en el interior de los establecimientos.

Castilla-La Mancha mantiene la limitación de visitas a las residencias de mayores a dos días a la semana y esta semana ha dictado unas medidas que incluyen "promover" la vacunación entre los trabajadores de estos centros y que los empleados no vacunados no atiendan a los residentes que no hayan completado la vacunación.