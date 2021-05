Policías, sanitarios y docentes reclaman su segunda dosis de AstraZeneca: "Vamos a negarnos a Pfizer"

Fuerzas de seguridad

"Han ido cambiando los criterios y eso no ayuda a confiar. Los compañeros me trasladan que la mayoría no se va a vacunar con Pfizer porque entendemos que estamos siendo conejillos de indias. No entendemos por qué la gente que no hemos tenido más problemas que algún dolor de cabeza, no se nos ponga la segunda dosis de AstraZeneca. La gente no se fía, así que vamos a negarnos a pincharnos Pfizer", afirma José María Benito, de la Unión Federal de Policía.