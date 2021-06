Primer trasplante de corazón parado en Cataluña: "La técnica aumentará un 10% la disponibilidad de órganos"

"Había perdido movilidad y me costaba caminar"

Francesc Béjar, el paciente trasplantado con éxito, tiene 54 años y sufría una miocardiopatía dilatada. Pocas semanas después de la operación se recupera de la operación en casa: "Me detectaron la enfermedad hace 14 años y me costaba vivir con normalidad", ha explicado. " Estaba muy apurado y tomaba mucha medicación ". Poco a poco fue perdiendo movilidad, me costaba caminar y cada día me encontraba peor", ha recordado este martes en la rueda de prensa junto al equipo que le intervino.

Béjar reconoce que la noticia de que debía ser trasplantado fue una sorpresa para él: "Me sobresalté. Después me dije que quería vivir y tenía que arriesgarme a lo que fuera", explica. Esperó un año a que llegara un corazón compatible y supo sería trasplantado en una operación pionera en el centro. Entró a quirófano lleno de incertidumbre y sobrevivió a la operación: "Cuando me desperté miré y dije 'estoy vivo'", recuerda, lleno de alegría. "No tengo palabras de agradecimiento para el equipo. Me ha tocado la lotería", explica.