Tres de cada cuatro supervivientes de cáncer infantil tendrán secuelas de por vida

" Me amputaron la pierna entera y luego desecharon el fémur que es donde estaba el tumor . La rodilla, tibia, peroné y pie me los pusieron en la cadera pero del revés, de forma que la rodilla me hace de cadera y el tobillo, de rodilla", señala la joven que ha estudiado Comunicación y le acaban de conceder una beca para hacer el doctorado.

"A lo largo de mi vida he hecho lo que me ha dado la gana porque no sabía lo que podía o no podía hacer con la pierna, así que a día de hoy estoy bastante fastidiada, deduzco que si hubiera hecho rehabilitación o no hubiese hecho las actividades que he hecho ahora estaría mejor", afirma Mireia, que entre otros deportes ha practicado surf.