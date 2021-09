Tres meses de la ley de eutanasia en España: "Es posible que haya hasta 50 personas esperándola"

El 25 de junio fue un día histórico. Entró en vigor la ley de eutanasia , que permite que personas que desean poner fin a su vida puedan solicitarlo a un médico y este administre fármacos para ello. Ojo, no cualquier persona y previo paso por una comisión y con los informes favorables de un jurista y varios sanitarios. Desde entonces apenas han trascendido unos pocos casos, y no hay manera de saber oficialmente ni siquiera las solicitudes. España es uno de los siete países del mundo que tiene una ley que regula la voluntad de morir.

Este periódico ha intentado, a través de las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, saber cuántas solicitudes de eutanasia se han producido , y cuántas se han llevado a cabo. Pero la mayoría de regiones contestan que no tienen datos al respecto. Cataluña, por ejemplo, emplaza al informe anual que la ley obliga a hacer a todas las comunidades autónomas: "Sobre si ya se ha dado alguna petición de eutanasia de alguna familia, por el buen funcionamiento del proceso no daremos esta información, por razones de confidencialidad y privacidad de los pacientes y las familias. Sin embargo, se hará un informe anual como establece la ley".

Madrid asevera que hay una solicitud de eutanasia pendiente de valoración por la comisión de evaluación. En toda España han saltado a la luz tres casos de personas que se acogieron a la ley de eutanasia, dos en Valencia y una en País Vasco . La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que lleva años asesorando a personas en su deseo de morir y que ha luchado enérgicamente por la aprobación de esta ley, asegura que hay al menos cinco solicitudes más en España, "una seguro denegada en Valencia, que se va a recurrir, en Galicia ha habido al menos una solicitud". Pero, de nuevo, no puede ofrecer datos porque muchas comunidades no los aportan.

Andalucía, por ejemplo, aduce que no hay datos al respecto. "Pero a nosotros nos han llegado al menos dos personas pidiendo asesoramiento, que aseguran haber solicitado la eutanasia en Andalucía", explica a NIUS Javier Velasco, presidente de DMD. "La aplicación es muy irregular", asevera Velasco. Los lugares de los que están recibiendo más quejas de pacientes que han solicitado la eutanasia y no consiguen salvar los escollos para obtenerla son Madrid, Andalucía y Extremadura .

Es decir, que llega un caso al médico de atención primaria y en algunas ocasiones el facultativo no sabe cómo tramitar la solicitud porque no se ha publicitado lo suficiente el protocolo. Por ejemplo, uno de los casos de eutanasia que se han hecho públicos tuvo un pequeño escollo administrativo, ya que los sanitarios encargados del caso no sabían dónde remitir la documentación, y pidió ayuda a DMD: "Nos dijeron que el médico responsable había aceptado la eutanasia, el médico consultor también, pero no sabían cómo hacer llegar el caso a a la comisión". Son situaciones que se irán solventando con el tiempo, pero precisamente tiempo es de lo que no disponen los solicitantes de eutanasia.