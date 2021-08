Las tres razones para vacunar a los niños: su seguridad, la de todos y menos efectos secundarios que tener covid

Las vacunas contra la covid de Pfizer y Moderna están autorizadas a partir de los 12 años , y algunas comunidades están empezando a inocularlas ya a los adolescentes. Pero, si bien el debate antivacuna no ha tenido efecto apenas en el rechazo a la inmunización en adultos, las dudas sobre si vacunar o no a los hijos son mayores. Sin embargo, los expertos piden tranquilidad a los padres y argumentan firmemente a favor de vacunar a los mayores de 12 años.

Si se redujera la transmisión y bajaran mucho los contagios, entonces quizás podría ser innecesario vacunar a los adolescentes, pero Marcos considera que al no ser así " no hay motivos para retrasar la vacunación de los menores de 12 años en adelante ".

Miguel Marcos advierte que no hay que despreciar el riesgo de sufrir covid persistente . "Lo estoy viendo en mi consulta: chavales de 16 años que no pueden continuar con sus estudios de forma normal por las secuelas de la covid. Y no es lo mismo que un joven sufra esos síntomas a que los padezca una persona de 70 años con su vida ya hecha", cuenta.

Lo explica así Miguel Marcos: "El virus está buscando a los que no están vacunados, es lo que ocurre con cualquier enfermedad tan transmisible. Teniendo en cuenta que en otros países la vacunación completa puede tardar muchísimo en llegar es mejor vacunarse. La elección es entre seguir con poca interacción social y aislamiento o poder hacer algo más de vida, siempre cumpliendo todas las medidas posibles, y vacunarse. Pero hay que mantener precauciones, eso seguro. Hablo de ir a cines, teatros, restaurantes... No es comprarte un coche que tiene muchas medidas de seguridad, muchos airbags, cinturones de seguridad, etc... y lo pones siempre a 200km/h porque el coche te protege. No, esto es: me vacuno para estar más protegido pero sigo manteniendo medidas y no llevando a cabo conductas de riesgo"