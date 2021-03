La tristeza con la que cargan los sanitarios un año después: "Morían y no podíamos hacer nada"

En Madrid, a finales de mayo había más de 15.000 pacientes de covid hospitalizados, tres veces más que en el pico de la tercera ola

Varios sanitarios explican cómo vivieron aquellos días entre el miedo, el agotamiento y la soledad

Ha sido un año de infierno. Un año de una pandemia sin precedentes. Sanitarios de varios hospitales de Madrid recuerdan cómo vivieron esos días, esos momentos, esos segundos. Un año en primera línea contra la Covid-19 entre el miedo y el agotamiento. Sin estar preparados, ni tampoco bien protegidos, los sanitarios se vieron ante la difícil situación de hacer frente a la gran primera oleada de contagios de un virus desconocido: el coronavirus SARS-CoV-2.

"Fue terrible lo que se vivió aquí. Nadie se había enfrentado nunca a no poder ayudar los pacientes por falta de espacio, de medios, de todo. Incluso los propios trabajadores no tenían, en ese momento, equipos de protección. Todo era covid. No estábamos preparados", así habla Mercedes Romero del sindicato de Comisiones de Obreras del Hospital Severo Ochoa.

Tuvieron que elegir a que pacientes salvar, se exponían permanentemente a contagiar su salud y su vida. La falta de mascarillas o de Equipos de Protección (EPIs) obligó a la improvisación y médicos y enfermeros tuvieron que fabricarse sus propios EPIs con bolsas de basura. "Las batas se reutilizaban, se lavaban en el propio hospital, las mascarillas las llegamos a usar cuatro y cinco días seguidos, era una pesadilla", dice Sergio Fernández de Comisiones Obreras Hospital Infanta Leonor.

"Era un escenario de guerra"

Todos coinciden en que era una escenario de guerra, un tsunami. "Las Urgencias estuvieron con mas de 300 pacientes, era una locura. Hubo picos desorbitados de 350 personas en Urgencias, era demasiado para un hospital como este", explican desde el Severo Ochoa. "Ningún trabajador se podía imaginar una situación así, no estábamos preparados, y no podíamos llegar a todo lo que queríamos llegar. En todos los huecos había una silla con un enfermo. Cuando llevaban más de 24 o incluso 48 horas sentados, a veces se tiraban al suelo para poder dormir un rato, su cuerpo ya no aguantaba más estar sentado en una silla", cuenta esta trabajadora del Severo Ochoa visiblemente emocionada.

Son los testimonios de quiénes lo vivieron en primera línea y en primera persona. "Había personas muy mayores, hablo de gente de más 65 años, y compañeros desesperados. No había camas, y aunque hubiera habido no había sitio para poner una sola más", cuentan.

Miedo, impotencia y soledad

Todo estaba cubierto de miedo. Miedo, impotencia y soledad. "Los pacieres mayores no sabían usar los móviles. Sus familiares los dejaban en la puerta del hospital y se iban, no sabían cuando volverían a hablar con ellos y salió el factor humano. Los sanitarios se vieron en la obligación de hacer de acompañantes, de familiares, de llamar al hijo, al nieto, de hablar con ellos, de tranquilizarles, cuando ni ellos mismos sabían que estaba pasando y a que se enfrentaban", explica Romero.

Óscar García, acompañó a su hermano de 65 años y con parálisis cerebral al hospital Severo Ochoa aquellos días de marzo. Al abrir la puerta del hospital, lo que vio le acompañará siempre. "Era un escenario de guerra. La gente tirada en el suelo, sufriendo, quejicosa. Tuve hasta que poner una inyección de insulina a una señora, llamé al hijo de otro paciente que estaba desorientado, acompañe a la gente al baño. Fue tremendo, no lo olvidaré nunca", cuenta García.

No sabían a que se enfrentaban y cómo se trataba

"La situación era incontrolable", cuenta la coordinadora de urgencias de La Paz, Rosario Torres. "Había pacientes solos ante el peligro. Otros mucho murieron porque no podíamos hacer nada y encima sin medios y sin saber como se contagiaba y cómo se curaba el virus". Esto les ha pasado factura, y después de un año no ha acabado, "todavía no lo hemos podido procesar", asegura Torres.

"Recuerdo muy bien aquél 17 de marzo. Varias personas fallecieron en Urgencias sin que pudiéramos evitarlo. Entré a las ocho de la mañana y una de las enfermeras se puso a llorar, esa noche la vivieron con horror. La cantidad de personas que llegaban al hospital muy malitas era tremenda. Pero seguían haciendo frente al miedo a la muerte de sus pacientes y al miedo de contagiarse ellos también. No hay palabras", afirma Romero del Servero Ochoa.

Alejandro Martín, Médico de Urgencias de Hospital La Paz, con la voz entrecortada rememora como el gimnasio de La Paz se convirtió en una UCI. Más de 100 sillas con respiradores llenaban el gimnasio. "Hubo un día que casi nos quedamos sin oxígeno. Y sin oxígeno la gente se muere. Era como un avión con todos los pacientes con oxígeno a tope. Fue una experiencia vital brutal. Era una imagen dantesca", dice.