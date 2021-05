El TSJ valenciano anula la sentencia que condenaba a Sanidad por falta de EPI en la primera ola

La sala, que no entra en el fondo del asunto, ha decretado la nulidad de las actuaciones y ordenado retrotraer el procedimiento al momento de la admisión a trámite de la demanda de CESM, que promovió este proceso, a fin de que el Juzgado de lo Social requiera al sindicato para que "concrete su demanda, identificando y cuantificando los daños y perjuicios concretos reclamados tanto por el sindicato demandante como por cada uno de los trabajadores en cuyo nombre e interés actúa" .

No obstante, el alto tribunal declara nula la sentencia y el auto de aclaración, así como todas las actuaciones practicadas en el procedimiento desde el momento de la admisión de la demanda, al entender que el proceso "no debió reconducirse a los trámites del proceso de conflicto colectivo" ya que "exige unos requisitos específicos de legitimación que difícilmente podía acreditar la parte

actora que no formuló demanda alguna de conflicto colectivo", sino que estamos ante "una demanda plural".