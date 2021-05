"Indiscriminado" o "necesario", según el juez: el TSJA niega el cierre de una localidad y lo avala en otras tres

Unos sí y otros, no. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado el confinamiento ordenado por la Junta de Andalucía, en los municipios de Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz), al apreciar la "necesidad, idoneidad y proporcionalidad" de esta medida frente a la covid. Sin embargo, el mismo tribunal no respalda judicialmente el cierre perimetral de Montefrío, en Granada, donde los magistrados entienden que la Administración autonómica "no ha aportado una motivación suficiente" que justifique esta restricción.