El TSXG deniega la petición de los hosteleros de Lugo de suspender la obligación de presentar el certificado covid

El TSXG entiende que “no concurre el requisito de la urgencia” , indispensable para adoptar la medida cautelarísima demandada, “ya que no se ha acreditado el concreto perjuicio infligido a la asociación hostelera”. Los magistrados resaltan que las medidas adoptadas por la Xunta tienen “un evidente fundamento sanitario” y “subyace el interés en evitar la aglomeración de personas”. Destacan además que todas las limitaciones “vienen avaladas por informes de autoridades sanitarias y de un comité científico”.

En el auto, el TSXG no entra a valorar los argumentos de la asociación respecto a la supuesta vulneración del derecho a la intimidad de la ciudadanía al tener que exhibir documentación de carácter sanitario, ya que es una cuestión que no le compete en este estado del procedimiento, “en el que no cabe oír a la administración autonómica”. Los jueces recuerdan que, en este momento del procedimiento, limitan su actuación “a comprobar la motivación y justificación prima facie de las medidas adoptadas”.