El TSXG avala el toque de queda y los cierres de municipios de la Xunta porque son medidas "proporcionadas"

El TSXG avala, por lo tanto, el toque de queda a las 23.00 horas y el cierre perimetral establecido en aquellos municipios con alta incidencia epidemiológica por superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes. También la prohibición de reuniones entre no convivientes y el cierre de la hostelería impuesto en estos ayuntamientos.

En el auto emitido por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, los jueces argumentan que las medidas adoptadas en los cinco municipios con mayor incidencia no tienen "un impacto limitativo de derechos fundamentales que pueda considerarse desproporcionado y que exija escoger entre otras alternativas menos gravosas". Con el cierre perimetral, dicen, "se trata de mantener un control sobre la población de los municipios afectados, evitando que con sus desplazamientos a otras localidades las personas que puedan estar infectadas asintomáticas transmitan el virus, de la misma forma que se trata de evitar el contagio de personas que puedan acceder a dichas localidades".

También aprueba la prohibición de reuniones entre no convivientes de madrugada

Por otra parte, el alto tribunal también aprueba otras medidas establecidas con carácter general en toda la comunidad y que afectan a las reuniones. Es decir, avala prohibir los encuentros entre personas no convivientes entre la una y las seis de la madrugada y, también, limitar a cuatro las personas que se pueden reunir en interiores y a seis en exteriores.

Los jueces explican que la ratificación de la prohibición de encuentros durante la madrugada se justifica por la existencia de "una situación real de riesgo de contagio". Indican que, normalmente, en esa franja horaria las reuniones de personas "se desarrolla en el ámbito de las relaciones sociales, en las que es frecuente la relajación de las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas, etc.". Entienden, además, que la limitación de encuentros entre no convivientes entre esas horas "no tiene un impacto significativo en el derecho de reunión".